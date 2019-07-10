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Karaköyspor eski günlerine dönmek için kolları sıvadı

2019-2020 Futbol Sezonunda Manisa Merkez Süper Amatör Lig’de mücadele verecek olan Karaköyspor’da Başkan Osman Yıldırım, Karaköy semtinin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

2019-2020 Futbol Sezonunda Manisa Merkez Süper Amatör Lig'de mücadele verecek olan Karaköyspor'da Başkan Osman Yıldırım, Karaköy semtinin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Karaköyspor Kulübü Başkanı Osman Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ayni Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman, Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız, Akmescit Mahallesi Muhtarı Ömer Şen, Topçu Asım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay, Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Dere Mahallesi Muhtarı Gökhan Ulutekin, Merkez Efendi Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaymak, Kaynak Mahallesi Muhtarı Oktay Gunger, Adakale Mahallesi Muhtarı Ali Dinç katıldı.



Yıldırım: “Dayanışma yolunda ilk adımımızı attık”


Karaköy semtinin muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Karaköyspor Kulübü Başkanı Osman Yıldırım, “Manisa'mızın en köklü amatör kulüplerinden biri olan Karaköyspor'u yine eski günlerine döndürmek için çalışmalara başladık. Karaköy semtinin muhtarlarıyla yaptığımız toplantıda tesis ve kulüp binası projeleri konusunda düşüncelerimi dile getirdim. Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezon alt yapıda ciddi çalışmalarımız olacak. Açacağımız yaz futbol okulunda, Karaköy semtinin çocuklarını ve gençlerini kulüp bünyemize kazandıracağız.” dedi.

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