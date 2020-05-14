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Karantina altındaki sokaklara dezenfekte çalışması

Kırkağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla, 14 gün süreyle karantinaya alınan Gelenbe Mahallesi’ndeki 19 ve 21 sokaklarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.

Kırkağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, 14 gün süreyle karantinaya alınan Gelenbe Mahallesi'ndeki 19 ve 21 sokaklarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.


Kırkağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Gelenbe Mahallesi'ndeki 19 ve 21 Sokak, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan kararın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, sokaklarda dezenfekte uygulaması yapıldı. Sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra yol ve kaldırımlar özenle dezenfekte edildi. Mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanan çalışmada, vatandaşlara evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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