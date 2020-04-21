Karantina mahallesinden getirilen hastalar taburcu oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Nisan günü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Caberfakılı Mahallesinden hastaneye kaldırılan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Caberfakılı Mahallesi'ndeki 7 hasta ile birlikte 2 vatandaş daha sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Geçtiğimiz 15 Nisan günü Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi'nde korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin çevresinde birçok kişiyle temasta bulunduğu gerekçesiyle mahalle 14 günlük karantinaya alınmıştı. Mahallede yapılan testler sonucu korona virüs pozitif çıkan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altındaki aynı mahalleden 7 kişi ile hastanede korona virüs tedavisi gören diğer 2 kişi ile birlikte toplam 9 hasta sağlığına kavuşarak bugün tabucu oldu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Dünya genelinde salgın olan korona virüs nedeniyle Alaşehir Devlet Hastanesinde 9 hastamız tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Taburcu olan 7 vatandaşımız ilçemiz Caberfakılı Mahallesi'nde 15 Nisan itibari ile karantina tedbirleri aldık. Aynı mahalleden 7 hasta Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan 7 hastamız, bugün taburcu edildi. Taburcu olan diğer 2 vatandaşımız da başka mahallelerde ikamet ediyorlar. Devlet hastanesi personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Birlikte Kazanacağız. Evde kal Alaşehir" dedi.