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Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, pazarda yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, pazarda yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı.


Olay, Salihli Çarşamba Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alışverişi için pazara gelen I.Y.'nin (48) montunun cebinden yankesicilik yoluyla cep telefonunu çalan B.V. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekipler, şüphelinin HES kodu sorgulaması yapınca Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti. Şüpheliye karantina kuralına ihlalden işlem yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Manisa'daki zorunlu karantina merkezine götürüldü.


Şüpheli B.V'ye ayrıca yankesicilik suçundan adli çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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