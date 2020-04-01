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Karantinadaki Manisalı umreciler kente döndü

Umre dönüşü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart’ta Konya’da karantinaya alınan 2 bin 180 kişi arasında yer alan Manisalı umreciler, 14 günlük karantina sürecinin ardından Manisa’ya döndü.

Umre dönüşü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta Konya'da karantinaya alınan 2 bin 180 kişi arasında yer alan Manisalı umreciler, 14 günlük karantina sürecinin ardından Manisa'ya döndü.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait Konya'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliyeleri başladı. Covid-19 testleri negatif çıkan Manisalı umrecilerden 27'si memleketlerine ulaştı. AFAD Manisa İl Müdürlüğü personeli tarafından evlerine bırakılan umrecilerin 14 gün de evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.


Öte yandan Ankara'daki yurtlarda kalan ve test sonuçları negatif çıkan 70 Manisalı umrecinin de gece saatlerinde kente geleceği belirtildi.

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