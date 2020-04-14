Karantinadaki vatandaşlardan yurt personeline klipli teşekkür

Manisa'ya yurt dışından gelerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, hazırladıkları video klip ile yurt personeline teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye'de küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ABD ve Etiyopya'dan gelen 318 kişi, Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilerek, karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlardan tahliye edilerek memleketlerine uğurlandı. Kaldıkları süre boyunca yurt personeli ve yetkililerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten misafir vatandaşlar, teşekkür için bir video klip hazırladı. ‘Neler oluyor hayatta' şarkısını korona virüs ile uyarlayan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla çektiği klip ile yurt personeline teşekkür etti. Hazırladıkları klipte, şarkının birer cümlesini seslendiren vatandaşlara, kimi zaman çocukları da eşlik ettiği görülüyor. Videonun sonunda ise karantina sürecinde çocukların yaptıkları resimlere yer verildi. Ayrıca vatandaşlar, aralarında topladıkları parayla kendilerine hizmet eden yurt personeli için hatıra bardağı yaptırdı. Personele bardak ve gül hediye eden misafir vatandaşlar, kendilerini her zaman evlerindeymiş gibi hissettiklerini vurguladılar.