Karate Ege Ligi marka oldu

Geleceğin karatecilerini yetiştirmeyi amaçlayarak kurulan ve ilk ayağı Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan İller Arası Ege Karate Ligi marka oldu.

Tarihte ilk paranın basıldığı Sart Mahallesi'nin bağlı olduğu Salihli'de Lidya Sardes İller Arası Ege Karate Ligi adı altında düzenlenen müsabakalara İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Denizli, Antalya, Uşak, Kütahya, Afyon ve Manisa'dan 48 kulüp katıldı. Türkiye'nin değişik bölgelerinde düzenlenen turnuvalara nazaran 40 hakem, 790 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk etabında bin 54 maç yapıldı. İlk etap organizasyonuyla otoritelerden tam not alan İller Arası Ege Karate Ligi'nin ikinci etabı ise Kuşadası'nda tertiplenecek.

Karate Federasyonu'nun destek verdiği bölgesel liglere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını söyleyen İller Arası Ege Karate Ligi Kurucu Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin, böylesi büyük bir organizasyonu ilk defa ilde değil, bir ilçede dört dörtlük düzenlemenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Müsabakaların yapıldığı iki günde de Salihli halkının spor salonunu hınca hınç doldurmasının da kendilerine ayrıca gurur verdiğini ifade eden Antrenör Bilal Gültekin, “Karate sporunun daha geniş kitlelere duyurulması ve geleceğin karatecilerinin daha iyi yetişmesi amacıyla kurduğumuz İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağına 12 ilden 48 kulüp ve 790 sporcunun katılması gerçekten büyük bir başarı. İlk etabı olmasına rağmen katılım sayısı ve organizasyon başarısı nedeniyle birçok ilden meslektaşlarımız arayarak tebrik etti” diye konuştu.

Salihli ilçesinde turnuvanın ilk etabının başarılı bir şekilde düzenlenmesinde kendilerine destek olan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür eden Antrenör Öztürk, ilk etap maçları sonunda sporculara 90 sıklette 90 birincilik 90 ikincilik ve 180 üçüncülük madalyası dağıttıklarını anlattı. İller Arası Ege Karate Ligi'ni beraber kurdukları Karate Federasyonu Uşak İl Temsilcisi Dinçer Güngör ve Muğla İl Temsilcisi Mustafa Kıvrak ile yola çıkarken böyle bir turnuvanın Ege'de eksikliğini bildiklerini kaydeden Gültekin, “Turnuvanın ilk ayağı o kadar başarılı oldu ki, ikinci turnuvayı düzenlemek isteyen çok il var” dedi.

Gültekin, dört ayaklı turnuvada başarılı olan sporcuların İzmir'de final maçına çıkacağını, ilk 4'e kalanların da İstanbul ve Trabzon liglerinin katıldığı Karate Biz'de mücadele edeceğini aktardı.