Karate Federasyonu Başkanı Manisa'da açılışa katıldı

Dr. Aslan Abid Uğuz ve Olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Murat Eşsiz Spor Atölyesinin açılışına katıldı.

Yunusemre İlçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesinde hizmete giren Murat Eşsiz Spor Atölyesinin açılışı, Dr. Aslan Abid Uğuz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan, salona ismi verilen ve Manisa'da karatenin popüler bir spor haline gelmesini sağlayan merhum Murat Eşsiz'in Manisa Karate İl Temsilcisi olan oğlu Enes Eşsiz, Spor Atölyesinin kurucularından Karate Antrenörü Ali Eşsiz ve iş insanı Murat Kocakaplan, antrenörler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehter Takımının konseriyle başlayan açılış programında protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak spor atölyesinde incelemelerde bulundu. Her türlü sportif aktivitenin yapılabileceği salonda kütüphane ve kafeterya da bulunurken, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, salonun gençliğe ve Manisalılara hayırlı olmasını temenni etti.