Karayahşi Mahallesinde alt ve üst yapı tamamen değişti

Mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında, alt ve üst yapısı ile kanalizasyon sistemi tamamen yenilenen mahallenin bütün sokak ve yollarına kilit parke taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Karayahşi Mahallesini, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte ziyaret etti.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kayda, muhtar Halil Akaydın'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Muhtar Akaydın, mahalle sakinleri adına çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2014 yılından bugüne verdikleri tüm sözleri yerine getirerek mahallelere hizmet götürdüklerini belirten Başkan Kayda, “Karayahşi Mahallemizde Büyükşehir ve Belediyemiz işbirliğinde başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7 yıldan bugüne yol arkadaşlığı yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün ile ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Alt ve üst yapısı ile baştan aşağı yenilediğimiz mahallemiz, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.