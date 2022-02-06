Karayahşi Muhtarı Akaydın: “Bizi büyük bir dertten kurtardılar"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi'nin 6 milyon lira yatırım ile altyapı ve üstyapı çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamladı. Sağlıklı alt ve üst yapıya kavuşan mahalleli memnuniyetini dile getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı alt ve üstyapı yatırımları ile hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi'nde de 6 milyon lira yatırım bedeli ile altyapı ve üstyapı çalışması yapıldı. Mahallede 8 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu hattı, 64 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması hayata geçirildi.

Çalışmaların ardından tertemiz ve verimli su tüketmeye başladıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Halil Akaydın ve mahalle sakinleri İbrahim Akça ve Erol Şanlı, MASKİ sayesinde mahallenin adeta bir kent olduğunu belirttiler. Mahalle meydanında kurulan eski ve yeni içme suyu borularının yer aldığı sergideki malzemeleri gören vatandaşlar ise eski boruların durumunun ne kadar kötü olduğunu gördüklerini ve çalışmanın önemini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Eski hatta sürekli patlak da yaşandığını dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her anlamda harika bir dönüşüm yaşadık”

Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, “Eskiden mahallemiz çamurdan geçilmiyordu. Şimdi yapılan alt ve üstyapısıyla mahallemiz şahane bir yer oldu. Eski hatlarımızdan çıkan boruları burada herkes görüyor. Salihli'nin en güzel suyunu Karayahşi içiyor şu anda. Yeni borularımızla birlikte suyun tadı daha da değişti. Tazyik daha da çoğaldı. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir dertten kurtardılar. Köyümüz de çok güzel bir altyapıya kavuştu” dedi.

“Çok şanslıyız, yapılan her hizmetten çok memnunuz”

Karayahşi mahallesi sakinlerinden İbrahim Akça, “Eski borularla yeni boruları anlatmama gerek yok. Yapılan hizmeti görüyoruz. Gerçekten bize verilen bir velinimet. Her şeyden çok memnunuz. Köyümüz bir kent havasında. Yaşam tarzımız, yollarımız, geliş gidişlerimiz çok rahatladı. Taşımız döşendi, altyapımız yapıldı, içme suyu borularımız yenilendi, su saatlerimiz yenilendi. Çok rahatız. Gerçekten Büyükşehir Belediyemizin bizlere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önceki halini ve sonraki halini değerlendirdiğimiz zaman eskiden bir mahalle gibiydik ama şu anda bir kent havası içindeyiz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çay yaparken hazır su kullanıyorduk ama şu anda borularımız değişti. Suyumuz zaten Bozdağ'ın eteklerinden geliyor. Bunun için de müteşekkiriz gerçekten suyumuz da çok güzel. Herhangi bir sertlik, herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Bu konuda da çok rahatız. Su hayattır. Bu hizmeti bizlere sağlayan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Maddi açıdan büyük ve muhteşem bir yatırım”

Karayahşi mahallesi sakinlerinden Erol Şanlı ise “Köyümüze yapılan yatırım maddi olarak ölçülemez bence. İçme suyu hattımızın yenilenmesinde elbette bir fayda vardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve sebep olanlara çok teşekkür ederiz. Pas tutmuş eski borularla yeni borular mukayese edilemez” diye konuştu.