Karayolunda patlayan lastiğini değiştirmek isterken tır çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolu üzerinde aracının patlayan tekerleğini değiştirmek isteyen gence tır çarptı. Tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklenen genç ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 35 HB 611 plakalı otomobilin sürücüsü Niyazi Çetinkol (26), Esenyazı kavşağına yaklaştığında aracının sol arka lastiğinin patladığını fark etti. Aracını bariyerlerin kenarına yaklaştırarak patlayan tekerleğini değiştirmek isteyen Çetinkol'a, aynı istikamette seyreden Engin E. (49) idaresindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklenen Çetinkol ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı genci Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Çetinkol, burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve ezilmeler olduğu öğrenildi. Kazaya karışan çekme plakalı tır sürücüsü Engin E. ise, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.