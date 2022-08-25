Kardeş şehir Oş'tan Manisa halkına destek teşekkürü

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov'u makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek selamlarını ileten Mamvetov, Başkan Cengiz Ergün'ü ekim ayında şehirlerinde gerçekleşecek olan festivale davet etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyetin kardeş şehir Oş'taki son durağı Oş Belediyesi oldu. Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kadir Emin Alpözen, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı mühendislerinden Selim Çakıcı eşlik etti. Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov ile bir araya gelen MASKİ heyeti ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

“Tecrübelerimizi paylaştık”

Ziyaretle ilgili detayları paylaşan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Kardeş şehrimiz Oş'ta yapmış olduğumuz teknik ziyaretlerin ardından Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov ile bir araya geldik. Sahada yapmış olduğumuz teknik ziyaretleri kendisine aktardık. İncelemelerimiz neticesinde tecrübelerimizi, tavsiyelerimizi ve önerilerimizi paylaştık. Belediye Başkanı Almaz Mamvetov da yapmış olduğumuz ziyaretten çok memnun kaldığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Manisa halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, selamlarını iletti. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, Oş şehrinde ekim ayında gerçekleşecek olan festival için davette bulundu” ifadelerini kullandı.