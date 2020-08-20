Kargo tırı kepçeye arkadan çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo tırı önce kepçeye arkadan çarptı ardından markete girdi. Kazada arkadan kargo tırının çarptığı kepçe devrilirken, kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 05.15 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir-İstanbul karayolu üzeri Yeniköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir H.Ö idaresindeki 16 BE 604 plakalı Yurtiçi Kargo firmasına ait Ford marka kargo tırı, aynı istikamette seyir halindeki Yakup Akay operatörlüğündeki 45 ŞB 001 plakalı kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yan yatarak sürüklenirken, elektrik direğine çarparak durdu. Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı ise yol üzerinde bulunan markete girdi. Kaza sonrası kepçenin çarparak durabildiği elektrik direğindeki kablolar nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kepçe operatörü Yakup Akay, bulunduğu yerden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kepçe operatörü Yakup Akay ile kimliği öğrenilemeyen kargo tırı sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kepçe operatörü Yakup Akay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kargo tırı şoförü H.Ö.'nün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve ambulansı kabul etmediği öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şehzadeler Belediyesi'nde görevli olduğu Yakup Akay'ın ölüm haberi üzerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Çelik, “Bugün sabah saatlerinde kullandığı iş makinesi ile çalışma alanına giderken, Yeniköy Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında rahmeti rahmana kavuşan mesai arkadaşımız Yakup Akay kardeşime Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.