Karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 7 köy yolu belediye tarafından kurulan 3 ayrı ekibin bütün gece çalışması sonrası açıldı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için bir yandan kar kürüme bir yandan da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını trafiğe açık tutmak için Sarıgöl Belediyesi tarafından kurulan üç ekip çalışmalarını gece-gündüz aralıksız devam ederek yolların açık kalmasını sağladı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk yaptığı açıklamada, "Yoğun kar özellikle kırsal mahallelerimizde etkili oldu. Sarıgöl'ün Yeniköy, Kahramanlar, Ziyanlar, Karacaali, Beyharmanı, Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahallelerimizdeki yolların kar nedeniyle kapalı olduğunu öğrenir öğrenmez üç ayrı ekip kurarak 24 saat çalışma yapıp yollardaki karları temizledik. Temizleme çalışmasının ardından yollarda tuzlama yaparak kapanan yollar ulaşıma açılmış oldu. Ekiplerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederim." dedi.