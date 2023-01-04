'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

Manisa'da "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.