Kasten öldürme suçundan aranıyordu, Manisa'da yakalandı

Kasten öldürme suçundan 10 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Manisa’nın Salihli ilçesinde yakalandı.
Kasten öldürme suçundan 10 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, “kasten öldürme” suçundan 10 yıldır aranan firari T.A., yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.