Katıldıkları kurs iş sahibi yaptı

97 kursiyerle başlayan ve 67 kursiyerin tamamladığı kurs sonunda 49 kişi tekstil firmasında işbaşı yaptı.

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uğurlu Tekstil firması iş birliğiyle 25 Mart'ta başlayan ve 536 saat sürerek 3 Temmuz'da sona eren kursta başarılı olan 67 kursiyere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Uğurlu Tekstil firmasının atölyesinde yapılan törende konuşan firma sahibi Yakup Uğurlu, "Bizler Selendililerle birlikte bir yıl önce bir tohum ektik. Bu tohum bugün filizlendi ve büyüdü. Çalışanlar da gayret gösterince hedefimize ulaştık. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu işe ilk başladığımızda makineleri bile bilmeyen personelimiz bugün birer usta oldu. İnşallah bundan sonra hedefimiz iş potansiyelimizi artırmak çalışma sayımızı artırmak olacaktır. Bizler büyüklerimize, personelimizde ailelerine mahcup olmadan işimize devam ediyoruz. Rabbim gücümüze güç katsın. Selendi'de mum ışığından başladığımız çalışmamız aydınlık bir Selendi için olsun" dedi.

"Her alanda eğitim veriyoruz"

Selendi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap da, "İŞKUR İl Müdürlüğü, Merkezimiz ve Uğurlu Tekstil iş birliğinde Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde 25 Mart 2019 tarihinde başlayıp, 3 Temmuz tarihinde sona eren kursumuzda haftanın 5 günü günlük 8 saat olmak üzere 536 saatlik giyim kursu açıldı. 81 kadın, 16 erkek toplamda 97 kursiyer ile başlayan kursumuzu 12 erkek, 50 kadın toplamda 67 kursiyer başarı ile tamamladı. Giyim kurslarımız için merkezimiz 4 usta görevlendirdi. Her usta öğreticimize 8 bin 871 TL ücret ödemesi yapıldı. Kursiyerlerimize İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü tarafından iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yapılırken, her kursiyere günlük 50 TL toplamda 204 bin 650 TL ödeme yapıldı. Bu kursun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve İŞKUR İl Müdürlüğüne toplam maliyeti 240 bin 135 TL oldu. Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan, hayatın her alanında gerçekleşen, öğrenmenin herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren faaliyet alanıdır. Onun için öğrenmenin yaşı, sınırı yoktur. Halk Eğitim olarak ihtiyaç duyulan alanlarda da eğitim verilmektedir" diye konuştu.

49 kursiyer işe yerleşti

İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan da, iş garantili kurs sonunda 49 kursiyerin istihdam edildiğini belirterek, "Bu Selendi için çok büyük bir sevinçtir. Çünkü bu çalışanlarımız ailelerine ekonomik olarak destek sağlıyor. Firmamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise, "İlçemiz ekonomisine katkı sağlayan firmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu gayretli çalışma sonucunda çalışan sayımız artacaktır. Biz de Belediye Başkanlığı olarak her türlü desteği sağlayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kursta başarılı olan kursiyerlere belgeleri Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ve İŞKUR Salihli Şube Müdürü Huriye Özcan tarafından verildi.