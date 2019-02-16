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Kavçak: “Rakibimiz oynatmamaya gelmişti”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız.

Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, bekledikleri gibi zor bir maçın geride kaldığını söyledi. Sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Kavçak, "Rakibimiz oynatmamaya gelmişti, sahada onlar daha agresiflerdi. Rakibimizin 10 kişi kalmasından sona risk aldık. Gol gelmeyince stres etki yapmaya başlamıştı. 2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız" dedi.


Maçın son dakikalarında yaşadıkları pozisyonun penaltı olduğunu vurgulayan Kavçak, VAR'a gidilmesine rağmen penaltılarının verilmediğini vurguladı.


Takımda bir moral bozukluğu ve inançsızlık olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kavçak, “İnançsızlık değil ancak ikinci yarıda ilk 4 maçımızı kaybetmemiz olumsuzluklar oluşturdu. Hafta içinde oyuncularla konuştuğumuzda, daha önceki yıllarda da bu potada kaldığımızı ve aldığımız başarılarla rahatça kurtulduğumuzu ve yine yapabileceğimizi söyledik. Bugün bir galibiyetle tekrar bir ışık yakıp gerisini getirmek istiyorduk ama olmadı. Oyuncularım çok uğraştı, elinden gelen her şeyi yaptı. Yine de her şey bitmiş değil, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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