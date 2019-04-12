Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunları Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı, kavga ihbarı yaparak hazırladıkları sürprizle kutladı.

Salihli Ayyıldız Motosiklet Grubu üyeleri Özgür Öksüz ve Orhan Tan öncülüğünde polislere sürpriz kutlama yapmak istedikleri için hazırladıkları plan dahilinde Kızılelma Meydanı'nda kavga ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini gören motosiklet tutkunları, hazırladıkları pastayı keserek, Türk Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Motosiklet tutkunları polislere kesilen pastayı ikram etti. Polisler ise yapılan sürprizin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.