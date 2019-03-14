Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete açıldı

Kayapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kültür ve Taziye Evi törenle hizmete açıldı.

Kayapınar Kültür ve Taziye Evi törenle hizmete açıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mahallelinin en büyük isteklerinden birini daha yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi yaptığı konuşmada, “Tamamı ahşaptan oluşan projemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemize pek çok hizmet kazandırdık. Parklarda düzenleme yaptık. Fidan desteği verdik. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olduk. Mahalle sakinlerimizin taleplerinden biri de kültür ve taziye eviydi onu da açıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Önümüzdeki dönemde de bu eksiklikleri tamamlayacağız” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Belediye başkanımız sağ olsun bütün mahallelere eşit şekilde hizmet ediyor. Burası çok güzel bir mahalle. Bu hizmet de hayırlı olsun. Hayırlı günlerde kullanılır inşallah.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini gezen Başkan Çerçi ve beraberindekiler kültür ve taziye evini gezdi.