Kaybettiği cüzdanı büyükşehir personelinin dikkatiyle buldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Irlamaz Dinlenme Alanı'nda vakit geçiren yabancı uyruklu bir şahıs, alandan ayrılırken cüzdanını unuttu. Bölgede devriye gezen büyükşehir personelleri, içerisinde 1000 Amerikan Doları bulunan cüzdanı emniyet aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu'ya kazandırdığı Irlamaz Dinlenme Alanı'nda vatandaşların huzuru ve güveni için görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı güvenlik personelleri, cüzdanını kaybeden kişinin imdadına yetişti. Irlamaz Dinlenme Alanı'nda devriye atan güvenlik personelleri, alanda cüzdan unutulduğunu fark etti. İçinde yaklaşık 1000 Amerikan Doları bulunduğu cüzdanı tutanakla teslim alan güvenlik personelleri, cüzdan sahibini bulamayınca Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırma sonucunda bulunan ve yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahsa cüzdanı teslim edildi. Polis nezaretinde cüzdanını teslim alan şahıs, duyarlılığı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerine teşekkür etti.