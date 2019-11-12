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Kayıp muhtar evinde bulundu

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü. 5 gündür arama çalışması yürüten ekipler Muhtar Çenesiz'in evine dönmesiyle çalışmaları sona erdirdi.


Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 7 Kasım günü otomobilinin farları ve camları açık şekilde bulunan, kendisinden ise 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz (25) ile ilgili arama çalışmaları sona erdi. Kendisinden 5 gündür haber alınamayan Muhtar Çenesiz'in dün akşam saatlerinde evine döndüğü öğrenildi. Çenesiz'in evine döndüğü haberi alınması üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Çenesiz'in ifadesini aldı. Muhtar Çenesiz'in evine dönmesiyle birlikte 5 gündür yoğun bir şekilde devam eden arama çalışmaları da sona erdi.

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