Kayıp olarak aranan kız çocuğu arkadaşının evinde bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü çöp dökmek için evden çıkan ve 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Zeynep B. arkadaşının evinde bulundu.

Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokakta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep B. 21 Kasım pazartesi günü çöp dökmek için evden çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kızları Zeynep B.'nin ortadan kaybolmasıyla panikleyen aile, sosyal medyadan yapılan ilanlarla kızlarını aramaya başlamıştı.

İddiaya göre Zeynep'in ismi öğrenilemeyen bir arkadaşına gittiği ve 2 gün orada olduğu öğrenildi. Kayıp ilanları ve haberlerini gören Zeynep'in evinde kaldığı arkadaşının ailesi durumu aileye iletti. Kızlarına kavuşan ailenin Zeynep'in evinde kaldığı arkadaşının ailesinden şikayetçi olduğu iddia edildi.