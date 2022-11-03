Kaymakam Arıkan çocukları sevindirdi

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine spor malzemeleri dağıtarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Okullarımızdaki öğrencilerimizin sporu severek yapmaları ve boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri yararlı olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin okullarımızda dağıtımı devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim." dedi.