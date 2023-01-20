Kaymakam Arıkan Hayırsever Gümüşlü ile birlikte karne dağıttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü tarafından yaptırılan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlk ve ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Törende Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü birlikte karne dağıttı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının kapanışı ve karne töreni, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu ve Ortaokulunda ilçe Kaymakamı Ali Arıkan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Arıkan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, hayırsever Hacı Hüseyin Gümüşlü, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımı için sınıfları ziyaret eden Kaymakam Ali Arıkan öğrencilere karnelerini dağıtarak eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.