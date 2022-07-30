Kaymakam Arıkan LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti

LGS'de Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulundan Sıla Tikiroglu 473 puanla birinci, aynı okuldan Eyüp Ahmet Altın 470 puanla ikinci ve Dadağlı Ortaokulundan Seyfullah Akın 466 puanla ilçe üçüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilerle birlikte Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve okul müdürleri Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından makamında kabul edildi.

Sarıgöl kaymakamı Ali Arıkan öğrencilerle sohbet ederek, başarılarının devamlı olmasını diledi. Kaymakam Ali Arıkan tarafından başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından da öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerden Sıla Tikiroğlu'nun Manisa Fen Lisesine, Eyüp Ahmet Altın'ın İzmir Atatürk Fen Lisesine, Seyfullah Akın'ın ise Denizli Aydem Fen Lisesine yerleştiği öğrenildi.