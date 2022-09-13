İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Arıkan okullu oldu

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilerle beraber sınıfa girdi ders başı yaptı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Kaymakam Ali Arıkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle beraber sınıfa giren Kaymakam Arıkan, ders dinledi. Öğrencilik yıllarını hatırladığını söyleyen Kaymakam Arıkan, "Her kim olursa olsun bu sıralara oturunca okul yıllarını hatırlar. Anıları gözlerinin önüne gelir. Önemli olan dersi derste öğrenmektir. Gayretli olun ve okuyun bol bol kitap okuyun" dedi.


Okullardaki tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının da giderildiğini belirtti.

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