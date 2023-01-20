Kaymakam Arıkan şampiyon sporcuları ağırladı

Geçtiğimiz günlerde Manisa Okullararası Kick-boks müsabakalarında 7 madalya kazanarak il birincisi olan Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kick-boks takımının sporcuları Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı ziyaret etti. Kaymakam Arıkan Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı Yozgat'ta temsil edecek olan sporculara başarılar diledi.

Okul sporları çerçevesinde Manisa il genelinde yapılan Liselerarası Kick-boks turnuvasında il birinciliğini elde eden Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri ile antrenörleri Metin Yeğen, Sarıgöl İlçe Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve son olarak Kaymakam Ali Arıkan'ı ziyaret etti. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan 2-5 Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım ise, "Sporcularımızın elde ettiği başarılarla gururlandık. Onları başarılarından dolayı tebrik etmek, başarılarının devamını dilemek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek adına gençlerimizle bir araya geldik. Sarıgöl olarak bu tip başarılara açız. İnşallah Metin Hocam gibi değerli sporcular ve Sarıgöl'e kazandırılan tesislerle bu başarılar artarak devam edecek. Sportif faaliyetlerde her zaman destek olan Kaymakamımız Sayın Ali Arıkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cezmi Yıldırak'a desteklerinden dolayı şahsım ve sporcularımız adına tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.