Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri"ne konuk olarak tecrübelerini paylaştı.

Selendi Kaymakamı Can Atak, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Kaymakam Atak ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek öğrencilerin eserleri inceleyip, bilgi aldı.

Sanatın her dalının önemli olduğunu belirten Kaymakam Atak, resim yapan öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Atak daha sonra düzenlenen "Kariyer Günleri" programında ise kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgiler vererek tecrübelerini paylaştı.