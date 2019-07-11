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Kaymakam Atak, Kur'an kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlattı

Selendi Kaymakamı Can Atak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaz Kur’an kursu için camilere gelen çocuklara 15 Temmuz’u anlattı.

Selendi Kaymakamı Can Atak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaz Kur'an kursu için camilere gelen çocuklara 15 Temmuz'u anlattı.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selendi Yeni Cami'de gerçekleştirilen programda yaz Kur'an kursları için camiye gelen çocuklara 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile vatan ve bayrak savunması için milletin nasıl savunma yaptıkları anlatıldı. Çocuklar daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Yapılan duanın ardından çocuklara seslenen Kaymakam Can Atak, yarın vatanı kendilerinin koruyacağını söyleyerek 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi. Kaymakam Atak, "Rabbim inşallah bu yüce Türk milletine bir daha böylesi kalkışma ya da hainlik yaşatmaz." dedi.


Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından öğrencilere dondurma ikramından sonra sona erdi.

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