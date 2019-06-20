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Kaymakam Atak muhtarları dinledi

Manisa’nın Selendi ilçesindeki muhtarlar Kaymakam Can Atak’ın başkanlığını yaptığı toplantıda talep ve isteklerini kurum müdürlerine iletme imkanı buldu.

Manisa'nın Selendi ilçesindeki muhtarlar Kaymakam Can Atak'ın başkanlığını yaptığı toplantıda talep ve isteklerini kurum müdürlerine iletme imkanı buldu.


Selendi Kaymakamı Can Atak, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda kurum müdürleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıya katılan daire amirleri, muhtarlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurumların sorumluluk alanları hakkında bilgilendirme yaparak, mahalle muhtarlarının istek ve şikayetleri ile ilgili talepleri alındı.



Muhtarlara 'Yangınlara karşı dikkatli olun' çağrısı


Toplantının sonunda muhtarlara bir konuşma yapan Kaymakam Can Atak, hava sıcaklığının artması nedeniyle muhtemel yangın ve suda boğulma olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Hava sıcaklıklarının artması vatandaşların açık alanlara akın etmesi ile özellikle mesire alanlarında yangın riskinin artacağına dikkat çeken Kaymakam Atak, vatandaşların piknik yaptıkları alanlar ile özellikle ormanlara sahip çıkmalarını istedi. Yetiştirilmesi zor ve uzun yıllar süren orman ve ağaçlık alanlarındaki yangınların çıkış nedeninin büyük oranda tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığını kaydeden Kaymakam Atak, piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih eden vatandaşların yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan bırakmamaları, gerektiğinde ateşin üzerini toprakla örtmeleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Kibrit ve sigaranın kesinlikle söndürmeden bırakılmaması gerektiğini dile getiren Kaymakam Atak, güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarının da rastgele etrafa bırakılmamasının da dikkat edilecek önemli bir husus olduğunu dile getirdi.

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