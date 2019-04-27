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Kaymakam Atak vatandaşlarla buluştu

Selendi Kaymakamı Can Atak, Kürkçü Mahallesinde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinledi.


Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak, ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi. Her ay farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Atak, nisan ayı toplantısını Kürkçü Mahallesinde gerçekleştirdi. Mahalleli vatandaşlara söz hakkı verdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek not alan Kaymakam Atak, "Devletimiz bize makamda vatandaşı bekleyip koltuk kaymakamlığı yapsın diye göndermedi, vatandaşın sıkıntılarına çare olsun diye gönderdi. Bizde koltuğumuzda oturmayacağız vatandaşımızla bir araya gelerek onların sıkıntılarını nasıl çözebilir bunun için çalışacağız görevimizi her daim en iyi şekilde yapacağız" dedi.

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