Kaymakam Atak ve Başkan Savaş öğrencilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında başta Selendi Kaymakamı Can Atak ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş olmak üzere kurum ve daire müdürleri mesleklerini anlattı.

Belediye Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı

Nurullah Savaş, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ulviye Üngörmüş, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ile MABEM yetkilileri katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Kaymakam Can Atak ve Belediye Başkanı eczacı Nurullah Savaş olmak üzere diğer kurum amirleri öğrencilere bilgi, deneyim ve mesleklerini anlattı. Kaymakam Can Atak yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyerlerine yön vermelerini sağlamak için, öğrencileri başarı öyküleriyle örnek olabilen, mesleki statüye sahip kişilerle bir araya getirip iletişim, motivasyon ve sinerji oluşturarak bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlamayı hedefleyen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde biraraya geldik. Anılarımızı ve deneyimlerimizi kendileri ile paylaştık. Çok yararlı bir etkinlik oldu." dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Selçuk ise şunları söyledi: "MABEM Selendi Müdürlüğümüzün Gençlik Merkezimizde düzenlemiş olduğu Kariyer Planlama Günü etkinliği kapsamında eczacılık mesleğimizi anlatmak ve tecrübelerimizi aktarmak üzere öğrencilerimizle bir araya geldik. Kendilerine mesleklerimizle ilgili paylaşımlarda bulunduk. İnşallah kendilerine geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavı hazırlık aşamasında kolaylıklar diliyorum."