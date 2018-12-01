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Kaymakam Büyükköse, muhtarlarla buluştu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Kaymakamı Murat Büyükköse, muhtarlarla ve daire amirleriyle bir araya geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kaymakamı Murat Büyükköse, muhtarlarla ve daire amirleriyle bir araya geldi.


Kırkağaç Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Sorumlusu İzzet Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Adem Yalçınkaya ile muhtarlar ve daire amirleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, mahalle muhtarları tarafından dile getirilen; çevre temizliği, alt ve üst yapı hizmetleri başta olmak üzere mahallelilerin genel sorun ve sıkıntıları konuşulurken, istişare edilerek çözüm yolları görüşüldü ve muhtarlar bilgilendirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı, yemek organizasyonuyla sona erdi.

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