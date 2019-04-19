Kaymakam Büyükköse şampiyonları ağırladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlemiş olduğu Türkiye Bocce (Petank) Şampiyonasına katılan Kırkağaçlı sporcular başarıyla döndü. Yıldız tekler kategorisinde 238 sporcuyu geride bırakarak 2019 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olan Kocaiskan Ortaokulu sporcularından Emirhan Çakır, Türkiye 3.'sü Alaettin Küçük ve yine turnuvada başarıyla mücadele eden Vedat İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile birlikte Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, başarılarıyla Kırkağaç'lıların yüzünü güldüren şampiyon öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirerek tebrik etti. Büyükköse “Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.