Kaymakam Büyükköse tarihi eve hayran kaldı

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç'ta 2 yıl önce restore edilerek topluma kazandırılan tarihi evi ziyaret etti.

1869 yılında yapılan ve Kırkağaçlı Birol-Hamdi Nart kardeşler tarafından restore edilen tarihi evi gezen ve ilgiyle her odasını uzun uzun inceleyen Kaymakam Murat Büyükköse, Nart kardeşleri tebrik etti.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan ve yaklaşık 150 yıldır ayakta kalmayı başararak 2014 yılında tescillenen tarihi ev, 2 yıl önce Nart Kardeşler tarafından restore edildi. Büyük ilgi gören evi ziyaret eden Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, hayranlıkla gezdiği ev hakkında Birol ve Hamdi Nart'tan bilgi aldı.

Büyükköse, tarihi evi çok beğendiğini söyleyerek, Nart kardeşleri tebrik ederken, Hamdi ve Birol Nart ise Kaymakam Büyükköse'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.