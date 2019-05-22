Kaymakam Çaykara Kurşunlu Han'da incelemede bulundu

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte belediyenin restore ederek, günümüze kazandırdığı tarihi Kurşunlu Han'da hem vatandaşlarla birlikte iftar yaptı, hem de tarihi yapıda açılan sanat atölyelerini inceledi.

Şehzadeler Belediyesi'nin 520 yıllık bir geçmişe sahip Kurşunlu Han'da düzenlediği iftara, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte katıldı. Başkan Çelik, iftar sonrası Kaymakam Çaykara'ya belediye tarafından restorasyonu yapılarak, günümüze kazandırılan tarihi yapıyı tanıtarak, Kurşunlu Han içinde açılan sanat atölyeleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Çaykara'ya restorasyon sırasında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Çelik, tarihi yapının FETÖ'den alınarak vatandaşların hizmetine sokulduğunu anlattı. Kurşunlu Han içerisinde açılan Millet Kıraathanesi ve geleneksel el sanatları atölyelerini gezdiren Başkan Çelik, tarihi yapının kültür ve sanat merkezi olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Kaymakam Çaykara, Millet Kıraathanesi'nin zengin kaynaklarını inceleyerek, burada ders çalışan öğrenciler ile sohbet etti. El sanatları atölyelerini gezen ve buradaki kursiyerler ile sohbet eden Kaymakam Çaykara, hayata geçirilen çalışma nedeniyle Başkan Çelik'i tebrik etti.