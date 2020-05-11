Kaymakam Duru, şehit annelerini unutmadı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki heyet ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla Kula'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kemal Duru, Anneler Günü münasebetiyle beraberindeki İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen İsmail Burak Çelebi ve Kula Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç ile birlikte, Kula'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehit ailelerini evlerinin kapılarında ziyaret ederek hal ve hatırlarını soran Kaymakam Kemal Duru, şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Korona virüs salgını ile mücadele edilen süreçte 24 ilde olduğu gibi Kula'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret ederek onların bu anlamlı gününe katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Kemal Duru, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladığını ifade etti.