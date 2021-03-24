Kaymakam Duru, yarışmada dereceye giren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Kula'da birinci, Manisa'da ise ikinci olan öğrenci ile, Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışmasında Manisa üçüncüsü olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Sancar'ı makamında ağırlayarak, öğrencileri başarılarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yıldönümü ile Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle ilçe genelindeki ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Kula'da birinci, Manisa'da ise ikinci olan Jeopark Ortaokulu öğrencisi Eylül Kasar ile, Mehmet Akif'in şiirlerini güzel okuma yarışmasında Manisa üçüncüsü olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Sancar'ı makamında ağırladı. Öğrencilerin başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Kaymakam Duru, iki öğrenciyi de çeyrek altınla ödüllendirdi. Öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Kemal Duru, öğrencilerin başarısında emeği olan başta aileleri olmak üzere öğretmenlerine de teşekkür etti.