Kaymakam Duru'dan kan bağış aracına ziyaret

Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanında kurulan tam donanımlı kan bağışı tırını ziyaret ederek kan bağış durumu ile ilgili doktor Ayhan Öteyüzoğlu ve Kızılay Kula Şube Başkanı Mustafa Sepet'ten bilgi alan Kaymakam Duru, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, ülke genelinde önceki yıllara oranla kan bağışının arttığını belirtti. Kan bağışı konusunda Manisa'da yürütülen ‘Manisa sana kanım feda' projesinin de başarılı sonuçlanarak Manisa'da önemli bir mesafe kat edildiğini de söyleyen Kaymakam Duru, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, kan bağışında görevli olan Kızılay ekibine de görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kızılay Kula Şube Başkanı Mustafa Sepet'te, ziyarette bulunan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanında kurulan tam donanımlı kan bağışı tırına gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Kemal Duru'ya, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'de eşlik etti.