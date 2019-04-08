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Kaymakam Duru'dan şehit ailelerine ziyaret

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti.


Manisa'nın Kula ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde şehit aileleri unutulmadı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile birlikte 2015 yılında Batman'da terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Nedim Erbay'ın Saraçlar mahallesindeki ailesini ziyaret etti. Protokol üyeleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde şehit polis ailelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edip Polis Bayramı'nı kutladılar. Şehit aileleri ile sohbet eden ekipler, birlikte fotoğraf çekildiler.


Gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olan şehit aileleri, hatırlanmanın kendileri için çok güzel olduğunu belirterek, kendilerini ziyaret eden protokol üyeleri ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ettiler.

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