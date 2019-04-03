Kaymakam Erdoğdu'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Manisa'nın Yunusemre ilçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Erdoğdu'ya İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm Ahmet Erim, İlçe Emniyet Müdürü M. Mesut Doğan, İlçe Müftüsü

Nedim Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ayşe Çukurova, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, İlçe Mal Müdürü Ayfer Çiçek ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Atman'dan oluşan heyet de eşlik etti.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Erdoğdu, yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi. Dernek Başkanı Gazi Ümit Taydaş da ziyaretten dolayı Kaymakam Erdoğdu'ya teşekkür etti. Taydaş, "Kaymakamımız geldiği ilk günden itibaren yanımızda yer aldı. Şehit ailesi ve gazilere gösterdikleri ilgi ve alakadan son derece memnunuz" diye konuştu.

Ayrıca ziyarette İlçe Müftüsü Nedim Bakır tarafından tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.