Kaymakam işçi sağlığı için toplantı yaptı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir'de görev yapan iş yeri hekimleriyle, toplantı yaptı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör ve Alaşehir'de görev yapan işyeri hekimleri katıldı. Toplantıda işçi sağlığı, meslek hastalıkları, iş kazalarının yanı sıra Covid-19'a karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Özellikle dünya çapında salgın olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınından korunabilmek için, özellikle siz hekimlere çok önemli görevler düşüyor. Tabi ki sadece korona virüs salgını için değil, iş kazaları, meslek hastalıkları açısından da işçilerimizin sağlığını korumak için de sizlerin görevleri çok önemli. Toplum olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. İşçilerimizin sağlığını korumak, sağlıklı bir ortam yaratabilmek için hep birlikte koordineli olarak çalışacağız, bu konuda bakanlıktan gelen genelge ve talimatların uygulanmasını sağlayacağız. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs tedbirleri kapsamında İşçi sağlığını geniş kapsamlı olarak değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığının hazırladığı Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre hareket edeceğiz. Filyasyon çalışmalarında işyeri hekimleri, aile hekimleri ve ilçe sağlık müdürlüğü işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.