Kaymakam Kantay e-Twinning projesi tanıtımına katıldı

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu 9 aylık süreçte başarılı bir şekilde hazırladıkları projelerin sunumunu yaptı. Proje farklı illerden 10 Türk okul ile Makedonya ve Ukrayna olmak üzere 2 yabancı ortakla yürütülürken okuldan 5 öğrenci de projeye dâhil oldu.

Projenin amacının ortaokul Fen Bilgisi dersi konularının İngilizce ile harmanlanarak çocukların web 2.0 araçlarını kullanarak, proje tabanlı öğrenme yöntemiyle sürece aktif katılarak, kendilerini geliştirmesi ve proje sonunda tüm çalışmaları bir dergide toplaması olarak açıklandı. 9 aylık bir süreçte yapılan başarılı çalışmalar sonucunda, kare kod sistemi kullanarak İngilizce bilim dergisini basan okul uzaktan eğitimde STEM entegrasyonu yaparak, disiplinler arası hazırlanan projede fark oluşturdu.

İkinci projede Türkiye'den 10, İtalya'dan 2, Romanya'dan 3 ve Azerbaycan'dan 1 öğretmenin ortağı olduğu, amacının öğrencilere 4 temel dil becerisi kazandırmak ve web 2.0 araçlarını etkili şekilde kullanarak geliştirici aktivitelerle Türkiye'nin masallarını anlatmak ve başka ülkelerin masallarını öğrenmek olduğu bildirildi. Projenin sonunda öğrenciler storyjumper aracında karışık ülke takımlarıyla masal yazma çalışmaları yaparak biri şiir kitabı olmak üzere 2 adet e-book hazırladı.

Çalışmaların finalinde Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, İngilizce Öğretmeni Nesibe Öztürk Gürlekoğlu ve öğrencilerin sunumu dinlendi. Başarılı projeler sonunda İngilizce hazırlanan bilim dergisi Kaymakam Atilla Kantay'a takdim edim edildi.