Kaymakam Kemal Duru, şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki heyet ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile ilçedeki şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Gökçeören Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Umut Mercan, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti. Günün anlam ve önemine binaen aileler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerin asla unutulmayacaklarını, vatanın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına koruyan gazilerle ise her zaman gurur duyduklarını söyledi.