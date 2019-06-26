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Kaymakam Kemal Duru'dan yaz kurslarına ziyaret

Kula Halk Eğitim Merkezi tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen yaz kursları, bu yaz da başladı.

Kaymakam Kemal Duru, yaz kurslarını ziyaret ederek, kursiyerler ile oyunlar oynadı, sohbet etti.


Kula Halk Eğitim Merkezi tarafından her eğitim-öğretim yılının sonunda açılan ve yaz boyu devam eden kurslar, bu yaz döneminde de açıldı. Halk Eğitim Merkezince açılan satranç, zeka oyunları, Elif-Ba, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar ve yetişkinlere yönelik çini işlemeciliği kursları, kursiyerlere verilmeye başladı. Bu kapsamda Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Şen ile birlikte yaz kurslarını ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi aldı.


Her yaz döneminde bu tip kursları açtıklarını dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, Halk Eğitim kurslarının yıl boyu devam ettiğini, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her alanda kurslar açıldığını belirtti. Saracalıoğlu, yaz aylarında özellikle çocuklara yönelik kurslara ağırlık verildiğini, çocukların tatil aylarını hem eğlenerek hem de öğrenerek hoşça vakit geçirmelerini amaçladıklarını dile getirdi.


Yaz kurslarını ziyaret eden Kaymakam Kemal Duru, Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezinde yapılan satranç ve zeka oyunları kurslarını ziyaret esnasında öğrencilerle oyunlar oynadı, çocuklarla sohbet etti ve çocukların bir isteklerinin olup olmadığını sordu.


Halk Eğitim Merkezi kursları sayesinde öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulduğunu belirten Kaymakam Kemal Duru, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları en iyi şekilde hayata hazırlamak İçin elimizden geleni yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayıp mutlu birer birey olarak büyümelerini sağlamak istiyoruz.” dedi.

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