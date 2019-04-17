Kaymakam Kılıç, Avrupa Şampiyonunu ağırladı

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, judoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Judocu Hilal Öztürk'ü makamında ağırladı.

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda +70 kiloda Avrupa şampiyonu olup Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşatan Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Öztürk'e ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 7. olan 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen de eşlik etti.

Avrupa Şampiyonu olan Öztürk ve Avrupa 7'ncisi olan Dirgen'in başarısı ile gurur duyduklarını belirten Kaymakam Kılıç, Çekya'da altın madalya elde ederek Türk Bayrağı'nı Avrupa'da dalgalandıran milli sporcuları makamında ağırlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Kaymakam Kılıç, Öztürk ve Dirgen'e Almanya ve Romanya'da yapılacak Avrupa Kupası ile Balkan Şampiyonasında başarılar diledi.