Kaymakam Kılıç'tan, Başkan Kayda'ya veda ziyareti

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirilen Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Salihli'nin tarım, eğitim ve sağlık kenti olduğunu vurgu yapan Kaymakam Levent Kılıç, ilçede görev yaptığı 8 aylık süre içerisinde Salihli Belediyesi ile çok uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıç, Başkan Kayda'ya uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirdiği Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kayda, Salihli'nin gelişimi ve değişimi noktasında uyumlu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Kayda, veda ziyareti anısı olarak Kaymakam Kılıç'a kentin doğal, tarihi ve turistik yerlerini içine alan Salihli Belediyesi Tezhip ve Minyatür Kursu'nda hazırlanan tablo hediye etti.

Ziyarete Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz da eşlik etti.