Kaymakam Okumuş kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçeye bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret ederek sorun ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Selendi Kaymakamı İbrahim Okumuş mahalle ziyaretlerinde ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir ve mahalleliler tarafından karşılanan Kaymakam Okumuş, vatandaşlarla toplantı düzenledi. Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda istişarelerde bulunan Okumuş, kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Kaymakam Okumuş'a eşlik eden kurum müdürleri tarafından bilgi verildi. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Çamlıca Mahallesi Muhtarı Bünyamin Demir'e ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Okumuş'un mahalle ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Fatih Yağız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Yelboğa Çamlıca mahalle muhtarı Bünyamin Demir ve vatandaşlar katıldı.