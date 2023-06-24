Kaymakam Okumuş'tan kurban pazarında inceleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kurban pazarında incelemelerde bulunurken, esnafla da sohbet etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Selendi Belediyesi Kurban Satış Pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulunarak üretici ve esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Pazarda alım-satım yapan vatandaş ve besicilerle sohbet eden Kaymakam Halil İbrahim Okumuş pazardaki satışlar ve hareketlilik hakkında hayvan yetiştiricileri ile sohbet edip kurban pazarında alıcı ve satıcı arasında yaşanan pazarlığa da ortak oldu. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram süreci geçirmesi temennisinde bulundu.